ANDERLECHT STANDARD LIEGI SOSPESA / Bruttissime immagini dal campionato belga: durante il match valido per i playoff tra Standard Liegi e Anderlecht, una pioggia di fumogeni lanciata dagli ultras ospiti verso il portiere Ochoa, alla mezz'ora del primo tempo, ha obbligato l'arbitro a sospendere il match sul risultato di 2-0.

La rabbia, ingiustificabile, dei tifosi, è esplosa dopo la decisione del VAR che ha concesso un rigore al club locale (realizzato da Mpoku dopo la rete iniziale di Marin), espellendo inoltre il difensore Kara Mbodj.

Poco dopo la rete, i sostenitori dell'Anderlecht, che avevano già costretto il direttore di gara a fermare la sfida dopo l'1-0, hanno ricominciato a lanciare in campo fumogeni e oggetti. La sfida è stata definitvamente sospesa e, inevitabilmente, arriverà la sconfitta a tavolino per la squadra del tecnico Rutten, che dice addio alla lotta per il titolo.

