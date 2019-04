Inter, il nuovo post di Spalletti fa discutere

INTER SPALLETTI / Luciano Spalletti rompe il silenzio social che durava addirittura dal 18 gennaio e lo fa pubblicando un nuovo post che sta facendo discutere.

Dopo l'allenamento di oggi in vista della sfida colin programma domenica sera, infatti, l'allenatore dell'ha postato una foto di un vecchio allenamento con questa didascalia: "Anche oggi allenamento da professionisti veri, sapendo che non sono le partite della prossima stagione a darci nuovamente un posto in Champions League. Bravi ragazzi e sempre Forza Inter!". Un testo che molti tifosi stanno cercando di interpretare, ipotizzando anche velate polemiche visto il momento che stanno attraversando i nerazzurri e le tante voci anche sul futuro della panchina e non solo.