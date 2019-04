NAPOLI INFORTUNIO ALBIOL / Raul Albiol scalda i motori in vista del suo ritorno in campo.

Come anticipato da Calciomercato.it e confermato dain conferenza stampa dopo il pareggio col Genoa, lo spagnolo sarebbe rientrato in questo finesettimana in Italia ed, effettivamente, proprio oggi ha volato da Barcellona verso il capoluogo partenopeo.

Dopo l’operazione al ginocchio, il difensore ha lavorato presso il centro catalano Resport Clínic, e uno dei preparatori della struttura, Gabriel Planells, lo ha accompagnato in Italia per seguirlo nel corso del suo rientro in gruppo. L’ex madridista continuerà il lavoro individuale in attesa del rientro del Napoli da Verona, dove si trova per il match di domenica col Chievo: difficile che Ancelotti possa rilanciarlo subito in campo per la storica sfida con l’Arsenal, ma il calciatore è molto fiducioso sul suo recupero, si sente bene ed ha voglia di tornare a dare una mano ai compagni. Toccherà al mister valutare le sue condizioni a inizio settimana.

Ciro Troise - Mirko Calemme

