Calciomercato Juventus e Inter, una big si tira indietro per Jovic

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER JOVIC / 25 gol e 7 assist in 39 presenze complessive con l'Eintracht: stagione da incorniciare per Luka Jovic che ha già stregato tutti i più grandi club europei pronti a darsi battaglia in estate con una vera e propria asta milionaria. Tra le italiane spiccano gli interessamenti di Juventus e Inter che tengono d'occhio la situazione, ma le concorrenti estere non mancano.

Dalla lunga lista delle pretendenti, però, andrebbe depennata un'insidia di non poco conto. Secondo quanto riferisce lo spagnolo 'Marca', infatti, ilsi sarebbe tirato fuori dalla corsa virando su altri obiettivi. Quattro i nomi prioritari nella lista blaugrana:. Una buona notizia per i club di Serie A, anche se l'attaccante bosniaco classe '97 non scarta l'ipotesi di restare un'altra stagione a Francoforte.