CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC / Nonostante una stagione in tono minore, quantomeno a livello realizzativo, Sergej Milinkovic-Savic resta il sogno di calciomercato di tantissimi grandi club. In particolare del Milan, che già la scorsa estate provò a strapparlo inutilmente alla Lazio anche nelle ultime ore della campagna trasferimenti, mettendo sul tavolo proposte molto importanti secondo alcune indiscrezioni.

Intervistato da 'DAZN', però, è lo stesso Sergej Milinkovic-Savic a ricordare quei momenti e raccontare i personali retroscena del mercato: "In quei giorni io sapevo che sarei rimasto, quindi ero già concentrato qua sulla Lazio - dice il serbo -. Quello che è uscito negli ultimi giorni del mercato estivo l'ho letto, ma non mi interessava perché sapevo che rimanevo ed ero concentrato qua. Adesso sono focalizzato su queste partite per andare in Champions e per passare il turno di Coppa Itali".

Quindi un bilancio sulla stagione attuale: "Non abbiamo fatto quello che avevamo in mente, ma ci sono tante partite ancora da giocare e daremo il massimo perché vogliamo il quarto posto. E se possibile dobbiamo chiudere prima la qualificazione alla Champions, non deve essere in bilico all'ultima giornata come l'anno scorso".

