Ligue 1, Dijon-Amiens sospesa per cori razzisti

LIGUE 1 DIJON AMIENS / La piaga dei cori razzisti sui campi da calcio non sta rovinando solo l'immagine della nostra Serie A.

Lo stesso, gravissimo problema si sta verificando anche in molti altri campionati europei, ultimo in ordine cronologico la Ligue 1 dove stasera la sfida traè stata interrotta a causa dei cori rivolti in particolare al difensore ospite. L'arbitro ferma la gara al 78' e Gouano viene invitato ad indicare da quale spicchio dello stadio provenissero i fischi. Dopo 5' di interruzione, poi, la gara riparte.