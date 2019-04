CALCIOMERCATO MILAN EVERTON GREMIO / Il Milan, in vista della prossima stagione, punta sempre con decisione Everton, attaccante del Gremio. L'intesa con il club brasiliano, secondo la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe praticamente cosa fatta.

Ma per i rossoneri è la delicata situazione in merito al Fair Play Finanziario che impone prudenza. In attesa della decisione della, il Diavolo non può esporsi a livello finanziario per non aggravare la situazione. Come svelato da Calciomercato.it, su Everton c'è anche l'interesse della Roma.