MILAN GALLIANI ALLEGRI PIATEK / Adriano Galliani, attuale Ad del Monza, ha parlato a margine dell'evento 'Uefa Europa League Trophy Tour' allo Stadio 'Brianteo', soffermandosi in primis su Allegri: "Già quando era al Cagliari sapevo che aveva il phisique du role per allenare Milan perché è un allenatore fantastico. Gli auguro di vincere la Champions League. Anche con il Milan aveva fatto sempre bene in Champions.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

è un giocatore pazzesco, tutti abbiamo visto quello che ha fatto segnando quattro gol nelle ultime due partite della. La questione San Siro? Io lo demolirei e ne farei uno nuovo nella stessa area.? È incredibile quello che sta facendo, non ricordo un giocatore che abbia fatto una simile scalata in così poco tempo. Mi ricorda un po', anche se poi ognuno ha le sue caratteristiche. Ancelotti e il? Spero che Carletto possa ripetere l'impresa che è riuscita alla Juve contro l'".