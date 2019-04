MILAN LAZIO INZAGHI PIATEK / Milan e Lazio si giocano una bella fetta di Champions League nello scontro diretto di domani sera. Filippo Inzaghi si è soffermato sul match di 'San Siro' e sulla corsa ad un piazzamento tra le prime quattro a margine dell’evento 'Uefa Europa League Trophy Tour' allo Stadio 'Brianteo' di Monza: "E' una partita speciale per me, particolare per ovvii motivi. Spero che entrambe vadano in Champions League: per Gattuso che è un grande amico e perché lo merita, ma anche per Leonardo e Maldini che sono tornati in società. E poi anche per i tifosi perché una squadra come il Milan non può stare senza Champions. Simone sta facendo qualcosa di incredibile, già l’anno scorso meritava di andare in Champions League per quello che la Lazio propone e per come gioca. E' uno scontro diretto che puoi dire tante cose, ma tutte le partite sono da giocare. L'Inter ha qualcosa in più visto il vantaggio in classifica, ma ci sono anche Roma e Atalanta in corsa.

L’Atalanta sta facendo bene, ha un grande allenatore comeed è una squadra molto pericolosa. Qualcuno dovrà restare per forza fuori e andare in Europa League, che sta diventando comunque una competizione prestigiosa".? Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, sono contento per quello che sta facendo. Lo avevo visto giocare e poi il direttore, che difficilmente sbaglia, mi aveva detto che era un ottimo attaccante. Sta dimostrando il proprio valore anche al Milan, ha fatto più di 20 gol: è un acquisto veramente importante per il presente e il futuro. Però non dobbiamo dimenticarci di: l'ho fatto esordio dalla Primavera, è un ragazzo a cui tengo, è molto giovane e va supportato. Anche lui è il futuro del Milan"."Il? Spero che possa ribaltare il discorso qualificazione, sapevamo che l’sarebbe stato un osso duro. Il Napoli però è una squadra di qualità e anche il 'San Paolo' può fare la differenza al ritorno. Faccio il tifo per loro: sarebbe una vittoria importante pere per la piazza di Napoli".