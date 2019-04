CALCIOMERCATO MILAN INZAGHI GATTUSO / Filippo Inzaghi, a margine dell’evento 'Uefa Europa League Trophy Tour' allo Stadio 'Brianteo' di Monza, si è soffermato sulla situazione del Milan e in particolare sul futuro di Gattuso: "Rino ha tutte le qualità per superare questo momento. Purtroppo noi allenatori siamo legati ad una sola cosa e ovviamente mi riferisco ai risultati. Spero che possa continuare a fare bene e rimanere per tanto tempo al Milan, oltre a riportare il club ai livelli di un tempo e che tutti i tifosi meritano.

Le critiche sono da mettere in preventivo, però Rino attraverso il lavoro può continuare ad ottenere dei buoni risultati. Da milanista sarei felice che uno come Gattuso, che ha fatto la storia del Milan, riuscisse a riportare il Milan ai fasti di un tempo. Ma non è una cosa facile oggi, quel Milan vinceva tutto, ci vuole pazienza. Però lace lo insegna: tanti anni fa ripartì da un settimo posto e da tante problematiche, adesso abbiamo visto tutti quello che ha fatto e i risultati che sta ottenendo. Il Milan ha comunque una società ambiziosa e piano piano, anche con l’aiuto dei tifosi che sono sempre stati eccezionali, tornerà a fare quello che ha sempre fatto".

