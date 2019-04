CALCIOMERCATO INTER ROMA MITROVIC / Nella pessima stagione del Fulham, culminata con la retrocessione immediata in Championship, il centravanti serbo Aleksandar Mitrovic è stata una delle poche note positive. Il giocatore, complici le prestazioni positive, ha attirato su di sè l'interesse di molti club inglesi: Tottenham, Everton, West Ham e Leicester sarebbero infatti interessate ad un suo acquisto.

Attenzione però alla Serie A: in passato seguito da

Il Fulham, che sta nel frattempo sondando il terreno per un nuovo manager, non appare però intenzionato a cedere il centravanti serbo, pagato la scorsa estate all'incirca 20 milioni di euro. Secondo il 'Sun' il club di Londra non sarebbe propenso a cedere il giocatore, complice anche un contratto valido fino al 2023. Un'eventuale cessione potrebbe quindi dipendere più che altro da lui, nel caso in cui dovesse richiedere a gran voce l'addio.

