MILAN GALLIANI MONZA / Dal Monza al Milan, passando per il Napoli di Ancelotti. Sono diversi i temi affrontati da Adriano Galliani, attuale Ad della società brianzola, in occasione della conferenza stampa dello 'Uefa Trophy Tour' con il trofeo dell'Europa League esposto allo stadio 'Brianteo'.

"Speriamo di andare su, l'obiettivo è crescere, siamo una società ambiziosa con grandi progetti. Il Monza ha solo sfiorato la Serie A, è andato vicino alla promozione per quattro volte quando c'ero io prima dei miei 31 anni al Milan. È un progetto romantico, serio, Silvio Berlusconi abita ad Arcore a poca distanza da qui e ogni sera vede le luci dello stadio. Io sono di Monza, questa squadra è sempre stata nel mio cuore: come ho detto in passato, sono stato in prestito al Milan. Non ho tradito il Milan: semplicemente il Monza è l'unica squadra dove sarei tornato nel mondo del calcio. Da piccolo sognavo di fare il presidente del Monza, mai mi sarei aspettato tutti quei successi con il Mila. Questa squadra ha del potenziale, vogliamo provare a salire in B già quest'anno attraverso i playoff. È una rosa allestita per andare in B e vincere la Coppa Italia di C sarebbe già qualcosa d'importante. La Serie C è più difficile della B, ma l'obiettivo principale a medio-lungo termine è la Serie A. E penso che ce la faremo a raggiungerla. Silvio Berlusconi nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con uno sponsor importante, vi anticipo questa notizia: di più non posso dire.

È il proprietario e tiene a questo progetto, come dimostra l'inserimento in società del fratello Paolo. Quando con Berlusconi iniziammo l'avventura al Milan ci eravamo fissati degli obiettivi: nell'88 lo scudetto, nell'89 lae poi l'Intercontinentale. Ci risero dietro, poi sappiamo tutti com'è finita... Vogliamo stupire e fare grandi cose anche qui al Monza".

"La situazione del Milan e il Financial Fair Play? Trovo assurdo e poco corretto gli ex che spiegano e intervengono sulle loro ex squadre. Ho lavorato 31 anni nel Milan, non parlerò mai del club rossonero. Il Milan adesso ha una proprietà che fa capo ad un grande fondo americano, un presidente e un amministratore delegato, mi sembra corretto che siano loro a parlare del Milan. Resto un tifoso pazzo del Milan, è nel mio cuore, soffro e gioisco esattamente come prima. Se all'epoca ci fosse stato il Fair Play Finanziario il Milan non avrebbe vinto cinque Coppe dei Campioni/Champions League, ma avrebbe lottato per la salvezza perché semplicemente il presidente Berlusconi non avrebbe potuto investire massicciamente come poi ha fatto. Il Milan non si sarebbe potuto permettere campioni del calibro di Gullit e Van Basten, ma giocatori di un livello decisamente più basso".

"Un augurio per il Napoli e Ancelotti? Carlo tiene molto a questa competizione, il Napoli punta all'Europa League. Sono sicuro che il 'San Paolo' farà la differenza al ritorno. Le squadre italiane non snobbano la competizione: ci sono semplicemente i club inglesi che fatturano di più e la fanno da padrone. E le quattro squadre ai quarti di Champions, più Chelsea e Arsenal in Europa League, lo dimostrano".

