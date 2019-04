CALCIOMERCATO INTER CONTE PASTORELLO / Più che a due potrebbe essere un matrimonio a tre. L'Inter, Antonio Conte il terzo incomodo che tanto incomodo non è: Federico Pastorello. Ovvero uno degli agenti più vicini al club nerazzurro e allo stesso tecnico pugliese, che ormai sappiamo essere la primissima scelta di Beppe Marotta per il dopo Spalletti. Pastorello ha curato il passaggio dell'ex ct al Chelsea e potrebbe, sempre che non lo stia già facendo, mediare il suo approdo sulla panchina nerazzurra, a patto che Suning decida davvero di aprire i cordoni della borsa investendo anche più di 40 milioni di euro, al lordo. Tanto costerebbe, lungo staff escluso, l'ingaggio di Conte con annesso contratto biennale, senza contare i soldi necessari per liquidare Spalletti e collaboratori. Con il famoso e molto mediatico agente, poi, la dirigenza interista potrebbe risolvere il problema legato all'eredità di Icardi, dando per ora scontata la sua partenza in estate.

Lui è infatti rappresentante di Romelu, il centravanti belga che a quanto pare è intenzionato a salutare ilper tentare una nuova avventura, meglio ancora se in. Il caso vuole che il 25enne sia tanto stimato proprio da Conte: lo voleva a Londra, però i 'Blues' persero il duello con i 'Red Devils' allora dioptando per Morata. E sappiamo come è andata a finire... Pastorello può significare anche affari col Monaco, visto che vive nel Principato e con il club biancorosso è in eccellenti rapporti. Non sarebbe quindi fantamercato ipotizzare qualche colpo in salsa monegasca. Nomi? Per esempio, terzino tedesco sul taccuino dafin dai tempi in cui indossava la maglia del Bayer. Ma anche l'esterno, l'altro terzinoo il registada gennaio al Leicester in prestito. Pastorello potrebbe anche agevolare il riscatto di, del quale è appena diventato agente. L'Inter ha qualche nome giusto per abbassare la cifra per il riscatto (34 milioni), vedi. Infine ricordiamo che Pastorello cura gli interessi anche di Antonio, che Conte stimato tantissimo e che potrebbe essere una pedina utile per il suo 3-5-2. Tradotto: Candreva ha diverse chance di restare all'Inter anche il prossimo anno, cosa impensabile fino a qualche mese fa...