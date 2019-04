Calciomercato Juventus, ten Hag annuncia il futuro di de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Autore di un'ottima prestazione contro la Juventus e sogno di mercato anche dei bianconeri, Matthijs de Ligt lascerà sicuramente l'Ajax a fine stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A confermarlo, ci ha pensato l'allenatore dei lancieri, Erik, in un'intervista rilasciata a 'Süddeutsche Zeitung': "De Ligt ci lascerà, ci sono zero possibilità che rimanga con noi. Ci sono molti club interessati a lui e in estate partirà, ma non so se andrà alo al". Corsa ristretta a due, dunque, almeno secondo le dichiarazioni del tecnico olandese che ha poi aggiunto: "sono felicissimo qui e condivido in toto i programmi societari".