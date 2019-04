EUROPA LEAGUE MONZA GALLIANI INZAGHI / L'Europa League sbarca in Italia e precisamente a Monza.

In occasione dello 'Uefa Trophy Tour', il trofeo della competizione è stato esposto allo 'Stadio Brianteo' nell'unica tappa italiana delle sette in programma prima della finale di Baku del prossimo 29 maggio. Evento in collaborazione tra l'S.S. Monza 1912 e KIA, main sponsor dell'Europa League. A fare gli onori di casa l'Ad del club brianzolo Adriano, con il testimonial Uefa Filippoospite d'eccezione e impegnato in alcune attività in campo con i ragazzi del settore giovanile.