CALCIOMERCATO ROMA TRAPP / La Roma cambierà portiere nella prossima estate. Via Olsen, il primo obiettivo è Cragno del Cagliari.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo il 'Corriere dello Sport, però, il club giallorosso prende in considerazione anche altri profili più esperti. Uno di questi, che al momento va considerato un'alternativa al titolare della porta sarda, è Kevin, tedesco in forza all'- ma di proprietà del- che piace tanto anche all'