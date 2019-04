CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO ROMA / Un solo punto nelle ultime quattro giornate. E' questo il bottino del Milan prima della delicata sfida Champions contro la Lazio, in programma domani sera alle 20.30.

Un ruolino di marcia che ha messo nuovamente in discussione Rino, confermato tuttavia da Paolonella giornata di ieri. "Sul mio futuro ci sono voci assurde - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa - ho apprezzato molto le parole di Maldini. Ho due anni di contratto, il resto son tutte chiacchiere da bar.non lo sento da quattro-cinque mesi, poi io non posso parlare con altre società essendo un tesserato dal Milan. Sarebbe da sciocchi e irrispettosi fare queste cose".