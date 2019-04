CAGLIARI JOAO PEDRO DOPING / Joao Pedro, fantasista del Cagliari, ha parlato a 'Sky Sport' della brutta vicenda doping che lo ha visto suo malgrado coinvolto: "Per me è una ferita ancora aperta, ringrazio tutti per essermi stati vicini, mi fa molto piacere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non so se altrove sarebbe successa la stessa cosa. Una volta rientrato ho gioito per il goal realizzato al Milan”. Lunga squalifica per Joao Pedro che ha parlato a cuore aperto anche di se stesso: "Vivo lontano dai miei, da solo, da quando avevo 13 anni. E’ dura, non si può negare. A breve arriverà la mia secondo genita a far compagnia ad Andrè. E’ importante, quando gioci a certi livelli, poter staccare del tutto la spina per poter passare del tempo con i tuoi cari”.