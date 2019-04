MILAN LAZIO GATTUSO CONFERENZA STAMPA / Sfida fondamentale per la corsa alla ChampionsLeague per il Milan di Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero con la sua squadra ospiterà domani a San Siro la Lazio di Simone Inzaghi. Il mister ha presentato il match in conferenza stampa.

TIFOSI - "Noi scendiamo in campo e noi dobbiamo dare gioie ai nostri tifosi. Dobbiamo essere bravi a farli gasare e si può solo farlo con prestazioni importanti e grande mentalità".

LAZIO - "La Lazio è una squadra che a livello fisico somiglia molto alla Juve. E' ben messa in campo, riempie sempre bene l'area. Domani non basterà solo giocar bene, servirà una partita di livello anche sul piano agonistico. Da quando sono qui abbiamo sempre fatto fatica contro di loro, che sono bravi a farti perdere energie. Mi accontenterei di rivedere la squadra vista contro la Juventus, una squadra che si aiuta e mantiene bene il campo".

ARBITRI - "Io non ne ho parlato, gli errori non devono essere un alibi. Se n'è già parlato abbastanza e sarebbe troppo facile attaccarsi agli errori".

ROCCHI - "Arbitro perfetto, internazionale da anni. E' una garanzia.

Solo in Italia si fanno tutte queste polemiche sugli arbitri, loro sono dei professionisti e noi dobbiamo rispettare il loro lavoro pensando solo a giocare".

FORMAZIONE - "Vediamo domani".

SUSO - "Mi piacerebbe rivedere lo stesso Suso della prima parte di stagione. Lui ci può dare una grandissima mano".

DONNARUMMA E PAQUETA - "Gigio dovrebbe tornare la prossima settimana. Paqueta sta migliorando tantissimo, tra oggi e domani comincerà a correre sulla sabbia".

GIOCO PARTENDO DAL PORTIERE - "Donnarumma su questo è uno dei migliori al mondo. Se vuoi far partire l'azione dal basso, avere un portiere bravo come lui coi piedi è fondamentale".

FAIR PLAY FINANZIARIO - "Abbiamo una grandissima società e grandissimi uomini che lavorano per essa. Sulla questione con l'Uefa mi sento molto tranquillo, per quanto riguarda il campo sento il peso delle mie responsabilità. Avendo giocato qui, le sento maggiormente anche se le pressioni le vivo bene. Io poi non faccio il mago...".

PROVA DEL NOVE - "Sicuramente sarà una partita importante quella di domani. Dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto con la Juve. Sarà una sfida importante soprattutto per i tre punti, la classifica. Bisognerà essere lucidi".

CONTI - "Lo valutiamo oggi, speriamo che stia bene perché ora ci può far comodo".

