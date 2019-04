CALCIOMERCATO INTER POLITANO RISCATTO / L'Inter va a caccia di rinforzi importanti sugli esterni dove l'unico certo del posto sembra essere Matteo Politano. Arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo, il folletto in maglia numero 16 ha convinto staff e dirigenza in vista anche dei prossimi anni.

Stando a quanto scritto dal 'Corriere dello Sport', il riscatto di Politano sarebbe una pura formalità in quanto sarebbe già stato deciso dal club nerazzurro. Al Sassuolo andranno 20 milioni di euro, mentre il calciatore dovrebbe anche ottenere un rinnovo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI