SERIE B PORDENONE DACIA ARENA / Il Pordenone di Attilio Tesser è primo nel Gruppo B di Serie C e potrebbe ottenere la promozione in cadetteria già nella prossima giornata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In ottica approdo in Serie B dovrà però essere risolto in breve tempo il problema relativo all’impianto che eventualmente dovrà ospitare le gare della squadra friulana. L’Ottavionon rispetta i requisiti di capienza delineati dalla Lega e spunta l'ideasecondo quanto appreso da 'SerieBnews.com'. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA