CALCIOMERCATO INTER XHAKA / L’obiettivo dell'Inter per la prossima estate è quello di sistemare la mediana con un paio di colpi di livello. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', gli occhi sarebbero puntati sulle prossime mosse del regista del Real Madrid, Toni Kroos, oltre che sul solito Rakitic che potrebbe essere in uscita dal Barcellona.

Tra i campioni delle grandi di Spagna potrebbe però spuntarla una nuova idea proveniente dalla Premier League. Secondo il quotidiano romano, per quanto riguarda il centrocampo il mirino si sarebbe spostato in casacon. Si tratterebbe comunque di un'operazione piuttosto onerosa in virtù di un contratto in scadenza solo nel 2023, dell'ingaggio e soprattutto dei 45 milioni spesi dai 'Gunners' nel 2016 per prelevarlo dal Moenchengladbach.