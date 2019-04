CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI BARZAGLI / Domani la Juventus potrebbe vincere il suo ottavo scudetto di fila a Ferrara contro la Spal. Intanto Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa annunciando anche il futuro di Barzagli: "Barzagli rientra con la squadra a fine settimana. È venuto ad Amsterdam per onor di firma perchè è importante nello spogliatoio.

Credo che abbia iniziato un percorso per vedere le cose anche dall'altra ottica. Quando si cambia mestiere la cosa più importante è ascoltare e confrontarsi. Per come la vedo io, potrà far parte di uno staff dove si occupa dei movimenti dei difensori perché da questo punto di vista Andrea è un professore della difesa".