CALCIOMERCATO JUVENTUS EUROPA LEAGUE JOAO FELIX JOVIC / Brillano le stelle portoghesi in Europa League. Ieri sera sono state disputate le gare di andata quarti di finale: il Benfica ha battuto l'Eintracht per 4 a 2, mentre il Napoli ha deluso in casa dell'Arsenal, dove ha rimediato un meritato 0 a 2; nelle altre due sfide, il Chelsea ha sconfitto di misura lo Slavia Praga e il Valencia ha superato con un 3 a 1 il Villarreal. Gli occhi dei migliori club internazionali, compresi quelli italiani, erano inevitabilente puntati sulle tante giovani promesse in campo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro dei talenti più in vista della competizione europea: le ultime di calciomercato sugli obiettivi di Juventus e Inter, da Joao Felix e Ruben Dias fino a Jovic.

Calciomercato Juventus, da Joao Felix a Ruben Dias: gli affari col Benfica

Il calciomercato Juventus ha avuto spunti molto interessanti dalla vittoria del Benfica, arrivata grazie a una tripletta di Joao Felix e a un rete di Ruben Dias. Entrambi i calciatori sono da tempo nel mirino del d.s. Paratici, che la prossima estate proverà a beffare la folta concorrenza europea. Classe 1999, Joao Felix ha una clausola da 120 milioni di euro destinata a salire, come anticipato dal giornalista di 'AS' Manu Sainz ai microfoni di Calciomercato.it. I bianconeri, dal canto loro, avrebbero già avviato i contatti con l'agente Mendes e il club portoghese; da battere, però, ci sarà soprattutto il Real Madrid, che sembra aver superato le big inglesi (Manchester City e United su tutte) affiancando i torinesi nella corsa al giocatore. Capace di agire come trequartista, esterno o seconda punta, quest'anno Joao Felix ha realizzato 7 assist e 15 gol nelle varie competizioni dei lusitani. I contatti con Mendes hanno riguardato anche Ruben Dias, centrale difensivo classe 1997.

Calciomercato Inter, duello con la Juventus per Jovic

Il suo profilo, insieme a quello didell', è vagliato per il rinnovamento della difesa, ma a frenare l'affare è l'esosa richiesta di 60 milioni di euro da parte delle 'Aquile', fattore che ha spinto il suo agente a proporlo all'

Come anticipato da Calciomercato.it, di recente la Juventus ha osservato anche Jovic, attaccante dell'Eintracht Francoforte andato in rete ieri sera nel 2 a 4 subito dai tedeschi. Il talento serbo classe 1997, però, da tempo fa gola anche all'Inter, che ha avuto modo di apprezzarne le qualità nel doppio incontro di Europa League avvenuto a marzo, quando il calciatore siglò la rete decisiva a 'San Siro' che diede la qualificazione al suo club. Valutato tra i 55 e i 60 milioni di euro, su di lui ci sono anche gli occhi di club spagnoli (Barcellona su tutti) e inglesi (Chelsea e Manchester City tra le altre). La prossima estate, Juventus e Inter potrebbero quindi dare vita a un duello di mercato per aggiudicarsi uno dei migliori prospetti del calcio europeo.

Calciomercato Napoli, da Mertens a Fornals: segnali dall'Europa League

Altri spunti di mercato li ha avuti altresì il Napoli, caduto in terra inglese con una prestazione ben al di sotto delle aspettative. Il presidente Aurelio De Laurentiis già da tempo ha messo sotto esame svariati elementi e dalla serata europea potrebbe aver ottenuto le risposte decisive: da Mertens a Mario Rui, molti talenti del Napoli sono a rischio cessione, complici le troppe prestazioni opache che hanno raggiunto il culmine proprio a Londra. Contemporaneamente agli azzurri, in terra spagnola ieri giocava Pablo Fornals, trequartista del Villarreal già cercato a gennaio: l'interesse azzurro è sempre vivo, ma c'è da fare i conti con altre società spagnole e non solo. La clausola rescissoria del calciatore (27 milioni che possono diventare 33 al raggiungimento di determinati obiettivi) non pare un ostacolo, soprattutto in caso di retrocessione del 'Sottomarino Giallo': gli azzurri potrebbero infatti trattare per cifre più basse.

