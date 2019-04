DIRITTI TV CHAMPIONS LEAGUE MEDIASET SKY / Dopo appena una stagione la 'Rai' potrebbe perdere la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League. La Tv pubblica aveva siglato con Sky lo scorso anno un accordo annuale da circa 40 milioni (fonte Sole24Ore) per trasmettere sulle proprie reti la gara di un'italiana del mercoledì sera, le semifinali, la finale e la Supercoppa Europea.

Stando a quanto rivelato da 'Libero',starebbe tornando alla carica, provando a prendere in contropiede la Rai. Dopo aver acquisito i diritti delle partita die le gare di qualificazione agli europei del 2020, la TV del 'biscione' si riprende la Champions League in chiaro. Piersilvio Berlusconi ha deciso di tornare a investire nel calcio dopo la chiusura dei canali 'Premium Sport', cercando un accordo per la massima competizione europea. L' intesa generale con Sky, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia sino alla stagione 2020/2021, sarebbe arrivata dopo una riunione tenutasi questa settimana.

Rispetto alla Rai, la Mediaset ha però intenzione di ottenere un accordo biennale paventando l'idea di mantenere la partita di un'italiana del mercoledì da mandare in onda su Canale 5 con l'aggiunta di una seconda gara settimanale al martedì di un top club estero che verrebbe trasmesso eventualmente su Rete 4. Il tutto per la cifra di 100 milioni di euro.

