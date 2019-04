CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD ZIDANE / Hazard sembra destinato a lasciare il Chelsea al termine della stagione per volare a Madrid. Il belga potrebbe essere il primo colpo estivo del Real. Le voci continuano a susseguirsi e il numero 10 non fa nulla per smentirle, anzi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Hazard ammette, ancora una volta, la sua ammirazione per: "Non sono un giocatore del Real Madrid ma come un fan di Zidane sono stato molto felice che sia tornato perché il calcio ne ha bisogno... ammette ai microfoni di 'RMC' - Futuro? Non è qualcosa di cui voglio parlare, ci sono tante voci ma c'è un fine di stagione che può essere bello con la vittoria dell'Europa League e dobbiamo andare in Champions League. Poi vedremo cosa succede..."