SPAL JUVENTUS ALLEGRI / Juventus ormai ad un passo dall'ottavo scudetto consecutivo. Alla formazione di Massimiliano Allegri basterà infatti un punto domani pomeriggio nella trasferta di Ferrara contro la Spal per conquistare matematicamente l'ennesimo tricolore della sua storia. Come di consueto l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per presentare l'anticipo della 32° giornata di Serie A, in mezzo alla doppia sfida dei quarti di Champions League con l'Ajax che ha visto Cristiano Ronaldo e compagni uscire con un prezioso 1-1 dalla gara d'andata di mercoledì ad Amsterdam.

CONVOCATI - "Devo valutare l'allenamento di oggi, ma domani in molti riposeranno. Ci sono calciatori che hanno bisogno di giocare. Qualcuno potrebbe rimanere anche a casa. Ci saranno dei giovani con noi e per loro sarà una bella occasione. Chi rimane a casa eventualmente festeggerà a casa. Martedì abbiamo una gara che chiude questo ciclo importante di partite e dovrebbe permetterci di accedere alle semifinali".

CON LA SPAL - "Sarebbe bello festeggiare lì, stanno per raggiungere la seconda salvezza consecutiva e hanno rinnovato lo stadio. Ferrara è una bellissima città e dove si respira la squadra, c'è grande entusiasmo. Deve essere una bella partita, dobbiamo conquistare tre punti contro una squadra che in casa ha vinto le ultime due gare. Chi giocherà dovrà fare tanto".

MANDZUKIC - "Non ci dimentichiamo che quelli che hanno giocato la finale mondiale hanno avuto problemi un po' tutti. Anzi Mandzukic e Matuidi stanno facendo una bella annata".

INFORTUNATI E FORMAZIONE - "Uno tra Coccolo e Nicolussi potrebbe giocare. Per gli infortunati fare una previsione non ha senso. Chi ci sarà domenica mattina sarà a disposizione per martedì.

domani intanto gioca, per lui è importante per mettersi in evidenza poi penseremo a martedì."

RONALDO - "Ronaldo difficilmente sarà della partita domani perché è rientrato già al limite di quello che ha avuto. Rischiarlo non ha senso. Ci sono giocatori che hanno necessità di recuperare e domani c'è la possibilità di farli recuperare. In campo andrà comunque una formazione tosta per fare una grande gara a Ferrara".

RUGANI - "Non è una svolta, è un passo importante: ha giocato un quarto di finale contro una squadra difficile. Tutta la squadra in fase difensiva ha fatto una bella partita, Rugani si è rivelato all'altezza. La cosa buffa è che prima mi si contestava che giocava Benatia, ora scopro che c'era scetticismo se voglio farlo giocare. Comunque la Juve negli undici che c'erano in campo aveva 5-6 ragazzi in campo e qualcuno in panchina, vuol dire aver già programmato un futuro importante".

BONUCCI, PERIN E COSTA - "Bonucci non ha nessun problema ma potrebbe riposare anche perchè siamo tornati ieri e oggi va valutata bene la situazione. Domani gioca Perin. Sarà sicuramente una giornata bella se i ragazzi ci regaleranno questo scudetto. Anche per me far parte di un club che ne vince 8 è un motivo di soddisfazione. Cuadrado sta bene e gioca, mentre Costa non so se verrà a Ferrara perchè a fine partita ha avuto un problema al polpaccio, credo un risentimento. Difficilmente sarà a disposizione".

FUTURO BARZAGLI - "Barzagli rientra con la squadra a fine settimana. È venuto ad Amsterdam per onor di firma perchè è importante nello spogliatoio. Credo che abbia iniziato un percorso per vedere le cose anche dall'altra ottica. Quando si cambia mestiere la cosa più importante è ascoltare e confrontarsi. Per come la vedo io, potrà far parte di uno staff dove si occupa dei movimenti dei difensori perché da questo punto di vista Andrea è un professore della difesa".

