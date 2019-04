CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS JOVIC CITY / Luka Jovic ha attirato l'interesse delle big d'Europa, Inter e Juventus comprese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante serbo ha messo a segno ieri sera il suo 25° gol stagionale nel match contro il Benfica, tenendo in vita le speranze di qualificazione dell'. A spiarlo in tribuna - scrive il 'Sun' - c'era il Dt delBegiristain: anche i 'Citizens' diavrebbero infatti messo gli occhi sul giocatore, giustiziere in Europa League di Lazio e. Lo stesso Jovic, però, non scarterebbe la possibilità di restare un'altra stagione in Germania.