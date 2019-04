Calciomercato Chievo, Pellissier annuncia il suo futuro

CALCIOMERCATO CHIEVO PELLISSIER / Compleanno in casa Chievo Verona: oggi il capitano Pellissier compie 40 anni. L'attaccante ha colto l'occasione per fare il punto sulla difficile stagione della sua squadra: "Qui c’è poco da festeggiare, vivo con molto dolore la situazione del mio Chievo.

Soffro, lo ammetto - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Vorrei una vittoria. Col Napoli domenica, perché no. Non può finire così. Se resto il? Io così non voglio chiuderla, mi fa troppo male. L’entusiasmo c’è ancora. Magari non ne farò 22, ma voglio rifarmi".