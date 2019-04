PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Tra domani e lunedì va in scena la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. La Juventus apre le danze in casa della Spal, poi la Roma ospita l'Udinese prima del clou in serale tra Milan e Lazio. Il lunch match domenicale mette di fronte Torino e Cagliari, mentre nel pomeriggio c'è il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Nel posticipo l'Inter fa visita al Frosinone, poi il programma si chiude con il monday night tra Atalanta ed Empoli. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.



Serie A, tredicesima giornata di ritorno: le probabili formazioni

SPAL-JUVENTUS sabato ore 15

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disp.: Gomis, Poluzzi, Simic, Cionek, Costa, Dickmann, Valdifiori, Valoti, Schiattarella, Jankovic, Paloschi, Floccari. All. Semplici

Ballottaggi: Felipe 55%-Cionek 45%, Kurtic 70%-Schiattarella 30%, Antenucci 60%-Floccari 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Regini

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala, Kean, Costa. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Cancelo, Alex Sandro, Cuadrado, Nicolussi Caviglia, Matuidi, Ronaldo, Bernardeschi, Mandzukic. All. Allegri

Ballottaggi: Costa 65%-Ronaldo 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiellini, Caceres, Emre Can, Barzagli

Giorgio Musso



ROMA-UDINESE sabato ore 18

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Olsen, Fuzato, Marcano, Coric, Riccardi, Nzonzi, Pastore, Under, Kluivert, Perotti, Schick. All. Ranieri

Ballottaggi: Florenzi 55%-Marcano 45%, De Rossi 40%-Under 30%-Nzonzi 30%, El Shaarawy 60%-Kluivert

Squalificati: Kolarov

Indisponibili: Karsdorp, Santon

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Wilmot, Mandragora; De Paul, Okaka, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, Ter Avest, Ingelsson, D'Alessandro, Sandro, Badu, Micin, Teodorczyk, Pussetto. All. Tudor

Ballottaggi: Wilmot 55%-D'Alessandro 45%, Lasagna 60%-Pussetto 40%

Squalificati: Zeegelar

Indisponibili: Barak, Nuytinck, Opoku, Behrami

Daniele Trecca



MILAN-LAZIO sabato ore 20.30

MILAN (4-3-1-2): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso; Piatek, Borini. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Zapata, Caldara, Abate, Laxalt, Strinic, Biglia, Mauri, Bertolacci, Cutrone, Castillejo. All. Gattuso

Ballottaggi: Borini 55%-Castillejo 25%-Biglia 20%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, G. Donnarumma, Paqueta, Bonaventura

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Patric, Durmisi, Jordao, Parolo, Cataldi, Neto, Caicedo. All. Inzaghi

Ballottaggi: Luiz Felipe 60%-Patric 40%

Squalificati: Badelj

Indisponibili: Berisha, Radu, Marusic, Lukaku

Michael Cuomo



TORINO-CAGLIARI domenica ore 12.30

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Zaza. A disp.: Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Aina, Lukic, Parigini, Singo, Damascan. All. Mazzarri

Ballottaggi: De Silvestri 50%-Aina 50%, Meitè 55%-Lukic 45%

Squalificati: Belotti

Indisponibili: Iago

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Rafael, Aresti, Klavan, Padoin, Lykogiannis, Bradaric, Deiola, Birsa, Cerri, Desmedov, Thereau. All. Maran

Ballottaggi: Faragò 60%-Birsa 40%

Squalificati: Ceppitelli

Indisponibili: Cacciatore, Castro

Raffaele Amato



FIORENTINA-BOLOGNA domenica ore 15

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Fernandes, Biraghi; Muriel, Simeone. A disp.: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Laurini, Hancko, Norgaard, Dabo, Gerson, Mirallas, Graiciar, Montiel, Vlahovic. All.

Montella

Ballottaggi: Fernandes 60%-Gerson 40%, Simeone 55%-Mirallas 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pjaca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp.: Da Costa, Calabresi, Gonzalez, Paz, Donsah, Nagy, Dzemaili, Svanberg, Krejci, Falcinelli, Santander, Edera. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Poli 50%-Dzemaili 50%, Palacio 65%-Santander 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mattiello, Helander, Destro

Martin Sartorio



SAMPDORIA-GENOA domenica ore 15

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. A disp.: Belec, Rafael, Tonelli, Sala, Ferrari, Tavares, Vieira, Jankto, Saponara, Gabbiadini, Caprari, Sau. All. Giampaolo

Ballottaggi: Bereszynski 60%-Sala 40%, Gabbiadini 55%-Defrel 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barreto

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Biraschi, Romero, Criscito; Bessa, Rolon, Veloso, Lazovic; Sanabria, Kouame. A disp.: Jandrei, Marchetti, Gunter, Pezzella, Mazzitelli, Lerager, Dalmonte, Radovanovic, Lapadula, Favilli, Pandev. All. Prandelli

Ballottaggi: Rolon 55%-Lerager 45%, Veloso 50%-Radovanovic 50%, Sanabria 55%-Pandev 45%

Squalificati: Sturaro Zukanovic

Indisponibili: Hiljemark

Andrea Gariboldi



SASSUOLO-PARMA domenica ore 15

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga. A disp.: Pegolo, Satalino, Lemos, Magnani, Peluso, Sensi, Djuricic, Brignola, Matri, Di Francesco, Bourabia. All. De Zerbi

Ballottaggi: Duncan 60%-Peluso 40%, Locatelli 55%-Sensi 45%, Boga 60%-Djuricic 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adjapong, Marlon

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Sierralta, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Siligardi. A disp.: Frattali, Brazao, Bastoni, Gobbi, Dezi, Stulac, Rigoni, Diakhate, Machin, Sprocati, Gervinho, Schiappacasse. All. D'Aversa

Ballottaggi: Dimarco 70%-Gobbi 30%, Scozzarella 55%-Rigoni 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bruno Alves, Inglese, Biabiany

Nicola Lo Conte



CHIEVO-NAPOLI domenica ore 18

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Kiyine, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Vignato. A disp.: Semper, Caprile, Rossettini, Tomovic, Frey, Diousse, Leris, Piazon, Meggiorini, Pucciarelli, Djordjevic, Stepinski. All. Di Carlo

Ballottaggi: Depaoli 60%-Leris 40%

Squalificati: Bani

Indisponibili: Schelotto, Jaroszynski, Seculin

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Luperto, Chiriches, Ghoulam; Younes, Zielinski, Ruiz, Verdi; Insigne, Milik. A disp.: Meret, Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Zedadka, Allan, Callejon, Mertens, Ounas, Gaetano. All. Ancelotti

Ballottaggi: Younes 50%-Ounes 50%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Diawara, Albiol

Bruno De Santis



FROSINONE-INTER domenica ore 20.30

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Capuano, Brighenti; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciofani, Pinamonti. A disp.: Bardi, Simic, Krajnc, Zampano, Molinaro, Gori, Cassata, Dionisi, Ciano, Trotta. All. Baroni

Ballottaggi: Beghetto 55%-Molinaro 45%, Valzania 50%-Ciano 50%, Ciofani 55%-Trotta 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Salamon, Ariaudo, Paganini, Sammarco, Viviani

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Skriniar, D'Ambrosio, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Candreva, Keita, Icardi. All. Spalletti

Ballottaggi: Asamoah 55%-Dalbert 45%, Borja Valero 60%-Gagliardini 40%, Lautaro Martinez 50%-Icardi 50%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brozovic, Vrsaljko

Lorenzo Polimanti



ATALANTA-EMPOLI lunedì ore 20.30

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Berisha, Rossi, Djimsiti, Ibanez, Gosens, Reca, Pasalic, Pessina, Kulusevski, Piccoli, Barrow. All. Gasperini

Ballottaggi: Masiello 50%-Djimsiti 50%, Castagne 55%-Gosens 45%, Ilicic 60%-Pasalic 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Toloi, Varnier

EMPOLI (5-3-2): Dragowski; Di Lorenzo, Veseli, Rasmussen, Dell'Orco, Pasqual; Traorè, Bennacer, Krunic; Farias, Caputo. A disp.: Provedel, Perucchini, Antonelli, Nikolaou, Capezzi, Brighi, Ucan, Mchedlidze. All. Andreazzoli

Ballottaggi: Rasmussen 60%-Nikolaou 40%, Pasqual 50%-Antonelli 50%

Squalificati: Maietta

Indisponibili: La Gumina, Silvestre, Pajac, Acquah, Oberlin, Diks

Mario D'Amiano

