CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY EMERY / 'Prove' di Serie A per Aaron Ramsey.

Il futuro centrocampista dellaè stato uno dei trascinatori ieri nel match d'andata d’Europa League che ha visto l'piegare per 2-0 ilUn gol e altre giocate pregevoli per il gallese, esaltato a fine partita dal tecnico dei 'Gunners' Unai: "La sua prestazione è stata fantastica, voglio godermi questi momenti insieme a lui. Vuole aiutarci a fare qualcosa d'importante - dichiara Emery come riporta 'Sky Sports UK' - Lui si sente totalmente parte dell'Arsenal ed è concentrato solamente nel fare bene con questa maglia. Davanti al nostro pubblico vuole dare il meglio, non individualmente ma a livello collettivo".