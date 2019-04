CALCIOMERCATO INTER KARAMOH / Yann Karamoh è destinato a rientrato all'Inter la prossima estate dopo il prestito al Bordeaux. Il giovane francese però potrebbe essere utilizzato come jolly sul mercato per arrivare ad altri obiettivi scrive stamane 'Tuttosport'.

L'esterno offensivo classe '98 avrebbe attirato le attenzioni della, ma può rientrare nelle trattative con il Monaco per il riscatto dio essere inserito nell'operazione per strappareal PSV Eindhoven. Da non scartare neanche una cessione secca del giocatore, valutato circa 15 milioni di euro e che frutterebbe una sostanziosa plusvalenza al club di Corso Vittorio Emanuele.