Calciomercato, sogno Hazard per la Roma: i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA HAZARD JR / Roma alla ricerca di rinforzi per il suo attacco. La prossima estate i giallorossi dovrebbero dare vita a molteplici cambiamenti nella rosa che toccheranno anche il reparto offensivo.

Sesono da tempo al centro di indiscrezioni, sul fronte acquisti si sogna il colpo belga: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Nel mirino, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe finito Thorgan Hazard del Borussia Moenchengladbach, fratello minore di Eden Hazard, fuoriclasse del Chelsea in orbita Real Madrid. Classe 1993, Hazard jr ha una valutazione vicina ai 40 milioni di euro e sembra piacere molto anche al Borussia Dortmund. Nella stagione in corso ha realizzato 11 assist e 12 gol in 29 presenze.

