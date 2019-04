JUVENTUS AJAX CHIELLINI EMRE CAN / Corsa contro il tempo per la Juventus per recuperare Giorgio Chiellini ed Emre Can in vista del ritorno dei quarti di Champions League contro l’Ajax, in programma martedì 16 aprile. Il recupero più difficile appare quello del capitano, alle prese con un problema al polpaccio. Più ottimistiche invece le sensazioni per il tedesco ex Liverpool, che dovrebbe essere disponibile contro i 'Lancieri'.

Tutte le ultime news di calciomercato: Clicca Qui

Chiellini ed Emre Can hanno lavorato a parte nella seduta di giovedì e nelle prossime ore verranno sottoposti ad ulteriori controlli per verificare gli eventuali miglioramenti dei rispettivi infortuni. I due giocatori faranno un provino decisivo domenica, da cui dipenderà la loro presenza con l'Ajax. Allarme rientrato invece per Matuidi, uscito nel corso della ripresa della sfida di Amsterdam: per il francese solo affaticamento e crampi, con Allegri che lo lascerà a risposo domani contro la Spal. Nel match di Ferrara, che può consegnare l'ottavo scudetto consecutivo alla Juve, il tecnico livornese riavrà a disposizione Cuadrado e potrebbe rispolverare dal primo minuto Khedira e Douglas Costa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui