Calciomercato, Inter in pole per il colpo da Manchester: vuole l'Italia!

CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED DARMIAN EMERSON / L'Inter rinnova le sue fasce. Quando siamo ancora nel vivo del campionato, Marotta programma già il suo mercato estivo.

Per le corsie difensive, dato il probabile mancato riscatto die il possibile addio di, i nerazzurri cercano rinforzi dall'Inghilterra: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Un profilo cercato già a gennaio è Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United. L'esterno, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe voglioso di tornare nel campionato italiano, che vede i nerazzurri in pole per il suo acquisto: la valutazione si aggira sui 12 milioni di euro. Per la corsia sinistra, invece, il nome caldo è Emerson del Chelsea, seguito anche dalla Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui