CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Marotta ed Ausilio al lavoro per l'Inter che verrà. Dopo il colpo Godin parametro zero e in attesa di decidere il futuro in panchina con Antonio Conte in pole per rimpiazzare Spalletti, la dirigenza di Corso Vittorio Emanuele vuole regalare ai tifosi nerazzurri un colpo di spessore in mediana.

Sulla lista dell'Inter restano in primis Rakitic e Gundogan, con il Ds Ausilio che nei giorni scorsi ha 'spiato' da vivo sia il croato del Barcellona che il regista del Manchester City nei rispettivi match dei quarti di Champions League contro Manchester United e Tottenham. Ma non solo: sul mercato italiano rimane vivo pure l'interesse per i baby della Nazionale Barella e Pellegrini, ma spunta un altro big per il reparto di centrocampo. Ausilio - scrive 'Tuttosport' - nella due giorni di Champions avrebbe chiesto infatti informazioni anche su Christian Eriksen, gioiello del Tottenham di Pochettino. Il danese non ha ancora rinnovato con gli 'Spurs' il contratto in scadenza nel 2020, con il Real Madrid che non sarebbe più una destinazione scontata per il numero 23. Su Eriksen è vigile anche la Juventus.

