CALCIOMERCATO NAPOLI CESSIONI / "Adda passà 'a nuttata". E la nottata è passata, forse in bianco per qualche calciatore del Napoli, che avrà rimuginato sui gravi errori contro l'Arsenal. Ieri sera, infatti, i ragazzi di Ancelotti sono sembrati lontani parenti di quelli che batterono o misero in difficoltà Liverpool e Paris Saint Germain a inizio stagione: impauriti, confusi e poco lucidi, quanto basta per rimediare un 2 a 0 e mettere a serio rischio la qualificazione alle semifinali di Europa League, legata soltanto a una clamorosa impresa fra sette giorni al 'San Paolo'. La dirigenza, presente a Londra, ha tratto ulteriori spunti su alcuni elementi della rosa che già in occasioni precedenti sono apparsi inadeguati al contesto europeo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Il calciomercato estivo, quindi, potrebbe riservare molteplici cessioni, considerando i tanti calciatori sotto esame ormai da tempo.

Calciomercato Napoli, da Mertens a Mario Rui: rischio cessioni

Tra i peggiori in campo nella brutta gara di ieri, figurano sicuramente Hysaj e Mario Rui.

Il primo, in trattativa per il rinnovo già a gennaio fu seguito dal Chelsea , che continua a monitorare la situazione. Il secondo, invece, in evidente difficoltà anche in altre notti europee, ieri è stato fra i principali 'colpevoli' della prima rete subita: in caso di proposte interessanti, quindi, la prossima estate gli azzurri potrebbero non opporsi al suo addio. Tra i 'bocciati' di De Laurentiis sembra figurare anche Diawara, che a gennaio fu nel mirino del Milan : insieme a lui i rossoneri seguono, alle prese con problemi fisici troppo frequenti che ne hanno minato le prestazioni. Restando in attacco, ieri ha deluso anche, il quale, nonostante la manifesta volontà di restare, potrebbe essere 'catturato' dalle ricche offerte cinesi.

Infine, la 'nuttata' europea, sembra aver dato un ulteriore segnale: per una squadra forte in Europa servono le qualità e la personalità dei grandi giocatori. Così, nonostante i tanti interessi, gli azzurri valuteranno accuratamente la cessione dei loro 'big', che potrebbe arrivare solo per offerte davvero 'irrinunciabili'. Koulibaly, Allan e Insigne (ieri non esenti da critiche) sono i pezzi pregiati del mercato azzurro. Ma anche i pilastri su cui basa la rosa, che ha già perso un tassello fondamentale come Hamsik. Da Londra arrivano segnali di mercato: De Laurentiis li studia e prepara le mosse estive.

