CALCIOMERCATO INTER SKRINAR / I tifosi dell'Inter tirano un sospiro si sollievo. Manca solamente l’ufficialità per il rinnovo di Milan Skrinair, che nelle prossime settimane formalizzerà il prolungamento del contratto fino al 2023. Il difensore slovacco andrà a percepire un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus, il doppio rispetto a quello attuale.

Marotta blinda così uno dei suoi gioielli che - scrive 'Tuttosport' - potrebbe diventare in futuro il prossimo capitano quando Handanovic finirà l’avventura in nerazzurro, o già la prossima estate se cambieranno nuovamente le gerarchie in seno allo spogliatoio. L’Inter per Skriniar ha resistito a diversi assalti dalla Premier, in particolare del Manchester City nel gennaio 2018. Il cartellino dell'ex Sampdoria è valutato adesso 100 milioni di euro dalla dirigenza di Corso Vittorio Emanuele, che non si siederà sul tavolo delle trattative per meno di 80 milioni in caso di offerte per il giovane difensore.

