CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Vigilia di campionato per la Juventus, che a Ferrara contro la Spal può mettere in bacheca l’ottavo scudetto consecutivo. Basta un punto infatti alla compagine di Allegri per conquistare l’ennesimo tricolore in attesa del return-match di Champions League contro l'Ajax. Nonostante gli obiettivi da centrare sul campo, non si ferma ovviamente il lavoro sul mercato della dirigenza della Continassa in vista della prossima stagione.

In pole nei desideri di Paratici - scrive 'Tuttosport' - resterebbe Paul Pogba a centrocampo, anche se il rinnovo di Solskjaer sulla panchina del Manchester United ha complicato i piani della 'Vecchia Signora'. Difficile ad oggi che il francese campione del mondo - che stuzzica la fantasia anche del Real Madrid del connazionale Zidane - lascia l''Old Trafford', ma l'eventuale mancata qualificazione dei 'Red Devils' alla prossima Champions potrebbe cambiare nuovamente gli scenari. Inoltre, la Juventus punterebbe sull'effetto Cristiano Ronaldo e sui buoni rapporto con l'agente del giocatore Raiola. L'ingaggio di Pogba, che chiederebbe 13-14 milioni di euro, non sarebbe un problema per le casse bianconere. Le alternative se fallisse il ritorno del 'Polpo' portano a Ndombele e Zaniolo.

