TOTTENHAM INFORTUNI KANE ALLI / Pessime notizie per il Tottenham in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, in programma mercoledì 17 aprile.

Mauriciodovrà fare a meno di Harry, infortunatosi alla caviglia nella sfida di andata in seguito ad un scontro con. Come annunciato dal club inglese attraverso un comunicato ufficiale, i timori del post partita sono stati confermati: "Dopo aver valutato il giocatore per due giorni possiamo confermare che Harry Kane ha subito un significativo infortunio al legamento laterale della caviglia sinistra, accusato dopo la sfida valida per i quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, vinta 1-0. Le valutazioni mediche sono ancora in corso e Kane continuerà a essere valutato dallo staff medico nel corso della prossima settimana".

Nessuna indicazione sui tempi di recupero, ma la sensazione è che la stagione dell'attaccante potrebbe essere già conclusa. Ottimismo, invece, riguardo al possibile recupero di Dele Alli, che sarà valutato dallo staff medico per la sfida di Premier League contro l'Huddersfield e dovrebbe farcela per il match dell'Etihad Stadium.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui