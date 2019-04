ARSENAL NAPOLI INSIGNE / "Non dobbiamo piangerci addosso, giovedì prossimo ci giochiamo tutto". Lo ha detto Lorenzo Insigne dopo Arsenal-Napoli.

Il 2-0 dell'Emirates obbligherà gli azzurri, fra sette giorni al 'San Paolo', a compiere un'impresa per poter staccare il pass per le semifinali di: "Stavo ancora pensando al gol sbagliato, un gol che poteva dare una mano al ritorno - ha aggiunto l'attaccante e capitano del Napoli a 'Sky Sport' - Stasera ci è mancato un po' di coraggio, io potevo fare meglio ma ormai è andata. L'avevamo preparata diversamente per metterli in difficoltà, però non ce l'abbiamo fatta. C'è rammarico, dispiace, ma ora siamo concentrati per il ritorno".