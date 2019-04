ARSENAL NAPOLI ZIELINSKI / Il primo round dei quarti di finale di Europa League è dell'Arsenal. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Piotr Zielinski ha analizzato il match dell'Emirates: "Prestazione difficile da spiegare. Non abbiamo giocato come sapevamo e come ci eravamo prefissati. Eravamo messi male in campo e siamo stati sorpresi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a creare occasioni, sicuramente avremmo dovuto farci vedere di più dietro la loro linea di centrocampo. Nel primo tempo non siamo riusciti a farlo, nella ripresa è andata molto meglio e abbiamo creato diverse occasioni pericolose". Testa già alla partita di ritorno: "I nostri tifosi ci daranno una grande mano. Al San Paolo abbiamo già vinto contro il Liverpool, possiamo battere chiunque. Il 2-0 non chiude i giochi, al ritorno faremo di tutto per vincere e passare il turno".