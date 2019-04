EUROPA LEAGUE RISULTATI ANDATA QUARTI / Oltre ad Arsenal-Napoli, terminata 2-0 per i 'Gunners', stasera si sono disputate anche le altre tre gare valevoli per l'andata dei quarti di Europa League. Poker del Benfica in casa contro l'Eintracht sotto il segno di Joao Felix, il gioiellino nel mirino della Juventus autore di una tripletta e dell'assist per il gol di Ruben Dias, anche lui nel mirino dei bianconeri. Tedeschi in dieci per oltre settanta minuti, con le reti di Jovic e Paciencia tengono comunque aperto il discorso qualificazione.

Vittoria anche per ildi Maurizio, 1-0 (a segno Marcos Alonso allo scadere) a Praga contro loe un piede e mezzo in semifinale. Infine il derby tutto spagnolo va al: 3-1 in casa del Villarreal e anche per i 'Pipistrelli' semifinale ipotecata. Le sfide di ritorno ci saranno giovedì prossimo, il 18 aprile.

ARSENAL-NAPOLI 2-0: 15' Ramsey, 25' aut.Koulibaly (A)

BENFICA-EINTRACHT: 4-2: 21', 43' e 54' Joao Felix (B), 40' Jovic (E), 50' R.Dias (B), 72' Paciencia (E)

SLAVIA PRAGA-CHELSEA: 0-1: 86' Alonso (C)

VILLARREAL-VALENCIA: 1-3: 6' e 93' Guedes (V), 36' Cazorla (VR), 91' Wass (V)

