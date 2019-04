ARSENAL NAPOLI MERET / Alex Meret, il migliore in campo in casa Napoli, ha commentato così la sconfitta dell'Emirates contro l'Arsenal: "È stato un primo tempo brutto da parte nostra, abbiamo commesso molti errori e siamo stati imprecisi.

Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto diverse occasione, è mancato coraggio e un po' di precisione. Ora servirà un'impresa e faremo di tutto per ribaltare il risultato. Loro soffrono le palle in difficoltà, al 'San Paolo' ci servirà l'aiuto dei nostri tifosi. Dovremo prepararci al meglio per il ritorno e dare il meglio di noi, ripartendo da zero e preparando la partita di giovedì".