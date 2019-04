ARSENAL NAPOLI ANCELOTTI / È un Carlo Ancelotti piuttosto rammaricato quello che si è presentato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post partita di Arsenal-Napoli, match di andata dei quarti di finale di Europa League terminato 2-0 in favore dei padroni di casa. Questo il commento dell'allenatore azzurro: "Sono stato sorpreso, avevo chiesto coraggio. Siamo stati preoccupati e impauriti e ci hanno castigato. Poi rientrare in partiita è stato difficile.

Il ritorno sarà complicato, però giochiamo in casa e la paura ce la toglierà il pubblico. Abbiamo sbagliato troppo: è vero che loro hanno pressato tanto, ma gli errori dovuti al timore sono stati troppi. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. L'Arsenal non mi sembra una squadra impenetrabile, sarà molto difficile ma non impossibile. Ci dobbiamo togliere questa preoccupazione che abbiamo avuto in avvio, possiamo ancora giocarcela. Manteniamo fiducia ed ottimismo.in campo al ritorno? Non credo sia una questione di calciatori, ma di forza offensiva che metteremo sicuramente in campo".