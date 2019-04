EUROPA LEAGUE ARSENAL NAPOLI / L'Arsenal abbatte il Napoli all'Emirates e mette un piede in semifinale di Europa League. Primo tempo orribile degli azzurri, subito puniti da Ramsey allo scoccare del quarto d'ora. Dieci minuti dopo il gol del gallese, che l'anno prossimo vestirà la maglia della Juventus, arriva il raddoppio firmato Torreira ma soprattutto Koulibaly, che devia in rete spiazzando l'incolpevole Meret il tiraccio dell'uruguaiano ex Sampdoria. Nella ripresa è un Napoli ben diverso, Ancelotti cambia gli interpreti davanti - entrano Milik e Younes per gli spenti Mertens e Insigne.

Ounas il terzo cambio al posto di Ruiz - e la squadra va più volte vicino a riaprire la partita. Ma, sempre in contropiede con un Napoli ovviamente sbilanciatissimo, anche i 'Gunners' vanno in diverse occasioni vicinissime al tris che avrebbe definitivamente chiuso il discorso qualificazione.fa un paio di miracoli e il discorso qualificazione, nonostante la sconfitta, resta un po' aperto considerato che la formazione diin trasferta quest'anno è stata spesso la brutta copia di quella casalinga. Ma per la rimonta al 'San Paolo', fra sette giorni, servirà sicuramente un'altra prestazione.

ARSENAL-NAPOLI 2-0

15' Ramsey, 25' aut.Koulibaly (A)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui