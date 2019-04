AJAX-JUVENTUS PAGELLE E TABELLINO / Il Napoli di Carlo Ancelotti crolla all'Emirates sotto i colpi di un Arsenal superiore e che avrebbe potuto anche allargare il gap. Il 2-0 è frutto dei gol di Ramsey e Torrerira, con netta deviazione di Koulibaly, ma anche delle parate di Meret, il migliore del Napoli e capace di tenere ancora accesa una fiammella per la qualificazione. Male il centrocampo azzurro, Fabián e Allan lontano dai loro standard, Insigne sbaglia l'unica occasione buona del match.

ARSENAL

Cech 6 - Praticamente inoperoso nel primo tempo, Insigne lo grazia e nella ripresa non fa molto di più.

Koscielny 6,5 - Era mancato molto nelle ultime gare, si nota tutta la sua esperienza in mezzo all’area.

Sokratis 6 - Vecchia conoscenza del calcio italiano, fa poco ma lo fa bene quasi sempre.

Monreal 6 - Più vistoso in attacco, quando rischia di segnare sfruttando un calcio piazzato.

Maitland-Niles 6,5 - Spinge tantissimo sulla corsia destra, prova la conclusione senza fortuna, molto meglio quando veste i panni di assist-man.

Ramsey 7 - Segna il primo gol del match e dimostra tutta la sua qualità. Recupera, riparte, colpisce, un vero fattore in mezzo al campo. Fallisce il tris che avrebbe chiuso la qualificazione.

Torreira 7 - Il gol è fortunato, ma dà sempre una grande mano in entrambe le fasi. Dal 77’ Elneny sv

Kolasinac 6 - Il meno godibile dei suoi in mezzo al campo, molto attento sulle offensive di Callejon.

Özil 6,5 - Gioca con il contagocce, ma la sua classe è indiscussa. Accende la luce in un paio di occasioni quando riesce a colpire alle spalle il Napoli. Dal 67’ Mkhitarian 6 - Qualche buono spunto.

Aubameyang 6,5 - Non è al meglio e si vede, ma è sempre il più aggressivo in avanti. Meret gli nega un gol.

Lacazette 6,5 - Il più pericoloso e attivo dell’attacco di casa per stasera. Non riesce però a colpire. Dal 67’ Iwobi 6 - Prova sempre lo sprint sulla fascia, senza fortuna.

NAPOLI

Meret 7 - Può poco sui gol dell’Arsenal, bravo a evitare ulteriori imbarcate.

Spettacolare la parata su Aubameyang nella ripresa.

Hysaj 5 - Costantemente in difficoltà, sembra spaesato e frettoloso ad ogni azione. Kolasinac lo manda in crisi, Iwobi non ne approfitta.

Koulibaly 5,5 - ci prova pure a mettere più di una pezza sugli avversari che arrivano da ogni lato, ma è protagonista sfortunato del raddoppio che può mettere in crisi il futuro azzurro.

Maksimovic 5,5 - Comincia malissimo, poi rimedia con un po’ d’astuzia e mestiere.

Mario Rui 5 - Protagonista in negativo in occasione dell’azione che porterà al gol di Ramsey. Male in difesa, non fa meglio in fase offensiva.

Callejon 5,5 - Dovrebbe essere l’elemento di esperienza in mezzo al campo, ma nel primo tempo non si vede quasi mai e fatica a dare una mano ai compagni.

Allan 5 - Il periodo di calo non è ancora chiuso. Va in bambola tra gli avversari, mancano i suoi muscoli e la sua grinta.

Fabián 4,5 - Il peggiore dei suoi: clamoroso errore in occasione del gol di Torreira che vale il raddoppio, non detta mai i tempi della squadra e sbaglia ogni appoggio facile. Ancelotti si aspetterebbe tutt’altra partita. Dal 83' Ounas sv

Zielinski 5,5 - Prova a dare sempre la spinta in più, spazia a destra e a sinistra e le sue giocate sono sfruttate malissimo dai compagni. Gli capita sui piedi la migliore occasione della ripresa.

Insigne 5 - Ha l’unica occasione buona della partita, la spara altissimo. Si sacrifica molto in difesa. Dal 83' Younes 5,5 - Un tiro sbilenco verso Cech.

Mertens 5 - Non si vede mai, prova ad allontanarsi dall’area per creare spazi ma senza successo. Dal 66’ Milik 5 - Inoperoso, non ha mai un’occasione.

Arsenal-Napoli 2-0, il tabellino della sfida

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira (dal 77' Elneny), Ramsey, Kolasinac; Özil (dal 67' Iwobi); Lacazette (dal 67' Mkhitarian), Aubameyang. Allenatore: Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti

MARCATORI: 14′ Ramsey (A), 25′ Torreira (A)

AMMONITI: 46' Hysaj (N)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui