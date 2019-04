CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Tre gol e un assist. È il bottino da sogno di Joao Felix nell'andata dei quarti di finale di Europa League che vede il Benfica opposto all'Eintracht Francoforte. Il gioiello portoghese sta letteramente trascinando la squadra di Bruno Lage a suon di giocate di altissimo livello e gol.

Una prestazione che potrebbe aver definitivamente convinto la, da tempo accostata al classe 1999, ma allo stesso tempo anche le altre pretendenti al giocatore. Come annunciato dal giornalista di 'AS' Manu Sainz ai microfoni di Calciomercato.it, la clausola rescissoria di 120 milioni di euro presente nell'attuale contratto di Joao Felix sembra destinata a salire . In gol nel 4-2 casalingo del Benfica anche Ruben Dias, altro obiettivo bianconero in difesa.