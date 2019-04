CALCIOMERCATO INTER ICARDI ATLETICO CAVANI / Nella prossima estate Mauro Icardi potrebbe lasciare l'Inter ed emigrare in Spagna. Destinazione Madrid, molto gradita all'ex capitano nerazzurro. Si parla del Real, ma ora soprattutto dell'Atletico Madrid considerato che Diego Costa - oggi squalificato otto giornate - potrebbe salutare i 'Colchoneros' per approdare in Cina.

Simeone stima molto il numero 9 dell'Inter, tuttavia 'As' fa un altro nome per l'eventuale eredità di Costa: ovvero Edinson. Non un nome nuovo, visto che l'uruguaiano è da tempo un pallino del 'Cholo', che stavolta avrebbe però molte chance di lavorare col 'Matador'. Il, infatti, non lo considererebbe più incedibile, a patto naturalmente di una offerta congrua. Che, data l'età (32 anni) e la scadenza del contratto (2020), potrebbe 'accontentarsi' di circa 37 milioni di euro.