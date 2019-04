ATLETICO MADRID CEREZO DIEGO COSTA SQUALIFICA / "Il regolamento è questo, l'insulto ad un arbitro è punibile dalle quattro alle otto giornate. È stata una brutta notizia per noi, ma nel ricorso porteremo tutte le prove a sostegno della nostra tesi".

Intervenuto durante la presentazione del 'IV Torneo Vicente Del Bosque', Enriqueha parlato così della maxi-squalifica di otto giornate inflitta a Diego Costa , espulso nel corso di. Il presidente dei 'Colchoneros' ha poi proseguito: "Di certo non ci aspettavamo una punizione del genere. Diego è un giocatore di temperamento e dentro il campo sono cose che possono succedere". Nessun dubbio, però, sul futuro dell'attaccante spagnolo, in scadenza di contratto nel 2021 e accostato con insistenza alla Cina: "Perché non dovrebbe restare qua? Per me è magnifico".